Clínica dental móvil gratuita llegará a Spokane durante el mes de la Herencia Hispana

Las citas gratuitas están disponibles del 20 al 23 de septiembre, de 10 a. m. a 5 p. m., en la oficina de Latinos en Spokane. No se requiere aseguranza medica.

SPOKANE COUNTY, Wash. — Read the article in English: 'Free dental mobile clinic coming to Spokane during Hispanic Heritage Month.''

Latinos en Spokane brindará servicios dentales móviles gratuitos a la comunidad Latina/Hispana durante el Mes de la Herencia Hispana.

Latinos en Spokane y la Fundacion Arcora (Arcora Foundation) se asociaron para traer SmileMobile de regreso a Spokane, por cuatro días, empezando el martes 20 de septiembre y terminando el viernes 23 de septiembre.

SmileMobile es un moderno consultorio dental sobre ruedas con tres sillas que brinda servicios de salud bucal a bebés, niños, jóvenes, personas embarazadas y en posparto, y a adultos que tienen opciones limitadas para acceder a la atención dental. Su objetivo es reducir las disparidades, mejorar la salud y conectar a las familias con la atención médica necesaria.

Las citas para la clínica SmileMobile están disponibles del 20 al 23 de septiembre, de 10 a.m. a 5 p.m., en la oficina de Latinos en Spokane, ubicada en el 1502 N. Monroe St. en Spokane.

Las personas pueden programar una cita llamando durante los horarios de oficina al número (509) 558-9359, de 11 a. m. a 7 p.m. No se requiere presentar prueba de seguro médico.

Lista de servicios y recursos gratuitos durante la feria de salud:

Salud CHAS en Latinos en Spokane

Las consultas médicas y de seguro médico estarán disponibles el lunes 19 de septiembre de 3 a 5 p.m. en la oficina de Latinos en Spokane, ubicada en 1502 N. Monroe St. en Spokane.

SMILE Mobile en Latinos en Spokane

Examen dental gratuito, barniz de flúor, selladores, extracciones simples, relleno temporal, radiografías y educación en salud oral estarán disponibles desde el martes 20 de septiembre hasta el viernes 30 de septiembre. Las consultas se llevarán a cabo de 10 a.m. a 4 p.m. en la oficina de Latinos en Spokane, ubicada en 1502 N. Monroe Ave. Para hacer una cita llame al 509 558 9359.

Feria de Salud de la Unidad de la Clínica de Trabajadores Agrícolas del Valle de Yakima en Spokane (YVFWC)

Únase para aprender más sobre Elder Health Program, Activa tu Salud y para hablar con miembros de Latinos en Spokane en la locación de la YVFWC clínica ubicada en el numero 4001 N. Cook St. en Spokane de 2 a 6 p.m.

CHAS Salud en El Mercadito

Consultas médicas gratuitas, vacunas y consultas de seguros se llevarán a cabo el sábado 24 de septiembre de 11 a.m. a 6 p.m. en AM Cannon Park ubicado en 1901-1999 W Spofford Ave. en Spokane.

SmileMobile ha viajado por todo el estado de Washington y ha brindado servicios a más de 46,000 pacientes desde julio de 1995. Haga clic aquí para obtener más información acerca de SmileMobile.

Latinos en Spokane apoya la participación ciudadana, la integración, el desarrollo comunitario y el empoderamiento de la población latina en Spokane. El programa SmileMobile es una asociación entre la Fundación Arcora y el Hospital Infantil de Seattle y cuenta con el apoyo del financiador de la Fundación, Delta Dental de Washington.

