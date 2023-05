Cuando expire el Título 42, Estados Unidos volverá a la transición de los procedimientos de inmigración descritos en el Título 8. Esto es lo que eso significa.

ARIZONA, USA — Por primera vez en más de tres años, Estados Unidos está cambiando su política de inmigración para los solicitantes de asilo o las personas que buscan protección contra la persecución en su país.

El Título 42, el cual permitía a las autoridades federales expulsar a los migrantes sin la oportunidad de solicitar asilo, vence el 11 de mayo. El titulo fue puesto en marcha para limitar la propagación de COVID-19 durante la pandemia.

Una vez que finalice el Título 42, Estados Unidos reanudará el procesamiento de solicitudes de asilo en los puertos de entrada.

Esto ha llevado a algunas personas en línea a afirmar que Estados Unidos tendrá una "frontera abierta de par en par" cuando finalice el Título 42. Otras personas, incluido un lector de VERIFY, se preguntan si eso es cierto.

PREGUNTA

¿Tendrá Estados Unidos una “frontera abierta” cuando finalice el Título 42?

FUENTES

Código de Estados Unidos: Título 42

Código de Estados Unidos: Título 8

Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos

Departamento de Estado de Estados Unidos

Foro Nacional de Inmigración

RESPUESTA

No, Estados Unidos no tendrá una "frontera abierta" cuando finalice el Título 42. El gobierno volverá a la transición a los procedimientos de inmigración descritos en un cuerpo de ley federal conocido como Título 8.

LO QUE ENCONTRAMOS

El Título 42 finaliza el jueves 11 de mayo y los procedimientos de inmigración descritos en el Título 8 del Código de los Estados Unidos se reanudarán al día siguiente. Pero eso no significa que la frontera de Estados Unidos esté “abierta” para que cualquiera ingrese al país sin permiso.

Aunque el fin del Título 42 no significa que la frontera esté "abierta", como afirman algunas personas, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, espera un aumento en la migración. La agencia anunció el 2 de mayo que enviaría personal adicional a la frontera para ofrecer asistencia durante 90 días después de que expire el Título 42.

Desde la década de 1940, la ley de inmigración de los Estados Unidos se ha regido por el Título 8 del Código de los Estados Unidos. Pero algunas disposiciones del Título 8 se suspendieron durante la pandemia de COVID-19 bajo una ley diferente llamada Título 42.

El Título 42 es una sección de la Ley del Servicio de Salud Pública, que el presidente Franklin D. Roosevelt promulgó en julio de 1944. Esa sección permite a las autoridades federales de salud prohibir la entrada a los Estados Unidos a personas que representen un peligro asociado con enfermedades.

En marzo de 2020, el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, del expresidente Donald Trump aplico el Título 42 para frenar la propagación de la COVID-19. El Título 42 expirará el mismo día en que la administración Biden ponga fin a las emergencias nacionales gemelas para abordar el COVID-19.

Tanto el DHS como el Departamento de Estado explican que cuando termine el Título 42, las autoridades volverán a usar los procesos de inmigración bajo el Título 8.

Aquí hay un desglose de lo que cambia.

Según el Título 42, muchos solicitantes de asilo fueron devueltos a México o a su país de origen sin que se escuchara su caso, explica el Foro Nacional de Inmigración. Ahora, con su vencimiento, el gobierno federal reanudará el procesamiento regular de solicitudes legales de asilo en los puertos de entrada a partir del viernes 12 de mayo.

El estatus de asilo es una forma de protección disponible para las personas que cumplen con la definición de refugiado y ya se encuentran en los Estados Unidos o buscan admisión en un punto de entrada. Una persona que busca protección de asilo debe solicitarla dentro de un año de su llegada a los Estados Unidos.

El gobierno federal también volverá a imponer sanciones más estrictas por cruzar ilegalmente la frontera bajo el Título 8. Las sanciones pueden incluir la deportación, una prohibición de reingreso de al menos cinco años y el enjuiciamiento penal, dicen el DHS y el Departamento de Estado.

Estas sanciones no se aplicaron bajo el Título 42, según el Foro Nacional de Inmigración.

“Debido a que no se basan en las leyes fronterizas o de inmigración existentes, las expulsiones del Título 42 conllevan cero sanciones por entradas repetidas y no distinguen entre aquellos con reclamos meritorios de protección y aquellos que intentan ingresar a los Estados Unidos sin ser detectados”, dice el Foro.

El DHS también dice que trabajará para expulsar rápidamente a las personas que llegan a la frontera para solicitar asilo, pero que no pueden demostrar que tienen un temor creíble de persecución o daño en su país de origen.

