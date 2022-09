Salario mínimo en Washington aumentara a $15.74 por hora en enero

El aumento del 8.66% está vinculado directamente a los costos de vivienda, alimentos y atención médica en Washington.

El salario mínimo de Washington aumentará de $14.49 a $15.74 la hora en enero de 2023, $1.25 de lo que es ahora.

El aumento del 8.66% está vinculado directamente a los costos de vivienda, alimentos y atención médica.

Al realizar el cálculo, L&I comparó el índice CPI-W de agosto del año anterior con el índice de agosto del año actual.

El aumento del salario mínimo de Washington se aplicará a los trabajadores mayores de 16 años. Según la ley estatal, los trabajadores pueden pagar el 85 % del salario mínimo a los trabajadores de 14 a 15 años. Para 2023, el salario de ese grupo más joven será de $13.38 por hora.

Según el comunicado, las ciudades de Washington pueden establecer salarios mínimos más altos que el salario estatal. Por ejemplo, Seattle y Sea Tac tienen salarios más altos.

Las políticas de salario mínimo para otros empleados se aplicarán de la siguiente manera:

Empleados exentos de horas extras

El nuevo cambio en el salario mínimo afectará los puestos de "cuello blanco" que ocupan los trabajadores ejecutivos, administrativos y profesionales, incluidos los profesionales informáticos y los vendedores externos. Para estar exento de ganar horas extras, un trabajador debe ganar al menos el salario mínimo y sus deberes deben cumplir con una prueba de trabajo.

El salario mínimo de 2023 para los empleados exentos que trabajan para pequeños empleadores (1-50 empleados) es 1,75 veces el salario mínimo. Eso significa que un empleado exento del pago de horas extras debe ganar al menos $1,101.80 a la semana, o $57,293.60 al año.

Para grandes empleadores (51 o más empleados), el umbral es dos veces el salario mínimo. Esos empleados deben ganar al menos $1,259.20 a la semana, o $65,478.40 al año.

Bajo las mismas reglas, a los profesionales informáticos exentos se les puede pagar una tarifa por hora en lugar de un salario. A partir de 2023, la tarifa por hora aplicable es 3,5 veces el salario mínimo, independientemente del tamaño del empleador. Para 2023, será de $55,09 por hora.

Para obtener más información, visite el sitio web de L&I.

Pago mínimo para Uber, Lyft y otros conductores de viajes compartidos

El nuevo salario mínimo también afectará el salario mínimo de los conductores de empresas de viajes compartidos como Uber y Lyft. El pago mínimo es uno de los nuevos derechos y protecciones otorgados a estos conductores por la legislación aprobada a principios de este año.

Para viajes dentro de Seattle en 2023, los conductores ganarán 64 centavos por minuto de pasajero y $1.50 por milla de pasajero, o $5.62, lo que sea mayor.

Para viajes fuera de Seattle en 2023, los conductores ganarán 37 centavos por minuto de pasajero y $1.27 por milla de pasajero, o $3.26, lo que sea mayor.

La ley también requiere que L&I actualice la tarifa mínima de compensación de viaje cada septiembre utilizando el CPI-W.

Para obtener más información sobre el salario mínimo, visite el sitio web de L&I, que incluye detalles sobre horas extras, descansos, períodos para comer e información sobre cómo presentar una queja sobre salarios. Los empleadores y trabajadores también pueden llamar al 360-902-5316 o al 1-866-219-7321.

